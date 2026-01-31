SORRENTO-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Forte in avanti, esordio per Cargnelutti, Raimo al posto di Casasola

Le formazioni ufficiali di Sorrento e Catania e Cosenza, avversari allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza per la 24/a giornata del girone C di Serie C. Mister Toscano punta sulla coppia Corbari-Quaini in mediana proponendo Jimenez e D’Ausilio sulla trequarti a supporto di Forte. Raimo prende il posto dello squalificato Casasola vincendo il ballottaggio con Ponsi. Esordio di Cargnelutti, Donnarumma in panchina. Tra le fila del Sorrento, in avanti il tecnico Serpini opta per l’utilizzo di Ricci ed Esposito alle spalle di Sabbatani.

SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Solcia, Di Somma (VC), Colombini; Paglino, Capezzi, Cuccurullo (C), Crecco; Ricci, Esposito; Sabbatani.

A disp. di Serpini: Harrasser, D’Aniello, Potenza, Milan, Shaw, Matera, Riccardi, Tonni, Vilardi, Cangianiello, Bernabeo.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Cargnelutti, Miceli (VC), Celli; Raimo, Corbari, Quaini (C), Lunetta; Jimenez, D’Ausilio; Forte.

A disp. di Toscano: Bethers, Allegretto, Ierardi, Pieraccini, Donnarumma, Ponsi, Di Noia, Bruzzaniti, Caturano, Rolfini.

