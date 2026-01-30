SORRENTO-CATANIA: previsioni meteo al “Viviani”

Catania che scenderà in campo sabato per la disputa del match contro il Sorrento, in programma allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Potenza sarà una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa di passaggio al mattino e al pomeriggio, con cielo in prevalenza coperto alla sera. Nel corso della partita si prevedono venti di debole intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 9-10 gradi.

