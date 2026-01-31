SORRENTO-CATANIA: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

In occasione del match dello stadio “Alfredo Viviani” contro il Sorrento, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Miceli e Celli a completamento del reparto arretrato; Raimo, Quaini, Di Noia e Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Lunetta alle spalle di Caturano. Rispetto alla precedente gara vinta contro il Cosenza, tifosi del Catania favorevoli all’utilizzo dal 1′ di Ierardi, Raimo, Di Noia, Lunetta e Caturano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***