SORRENTO-CATANIA: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

In occasione del match dello stadio “Alfredo Viviani” contro il Sorrento, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Miceli e Celli a completamento del reparto arretrato; Raimo, Quaini, Di Noia e Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Lunetta alle spalle di Caturano. Rispetto alla precedente gara vinta contro il Cosenza, tifosi del Catania favorevoli all’utilizzo dal 1′ di Ierardi, Raimo, Di Noia, Lunetta e Caturano.

