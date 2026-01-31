SORRENTO 3-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita

SORRENTO CALCIO vs CATANIA FOOTBALL CLUB

Stadio “Alfredo Viviani” – Potenza

MARCATORI: 6′ Forte, 12′ Sabbatani, 26′ Crecco, 90′ Ricci

SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Solcia, Di Somma (VC), Colombini; Paglino (79′ Shaw), Capezzi (79′ Tonni), Cuccurullo (C), Crecco; Ricci, Esposito (75′ Potenza); Sabbatani (90’+7 Bernabeo).

A disp. di Serpini: Harrasser, D’Aniello, Milan, Matera, Riccardi, Vilardi, Cangianiello.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Cargnelutti, Miceli (VC) (60′ Ierardi), Celli; Raimo (58′ Bruzzaniti), Corbari (45′ Di Noia), Quaini (C), Lunetta (69′ Caturano); Jimenez (58′ Donnarumma), D’Ausilio; Forte.

A disp. di Toscano: Bethers, Allegretto, Pieraccini, Ponsi, Rolfini.

ARBITRO: Davide Gandino (Alessandria)

PRIMO ASSISTENTE: Roberto Meraviglia (Pistoia)

SECONDO ASSISTENTE: Alessio Miccoli (Lanciano)

QUARTO UFFICIALE: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)

OPERATORE FVS: Stefano Vito Martinelli (Potenza)

AMMONITI: Miceli, Solcia

ESPULSI:

NOTE: 7′ di recupero s.t.; 1′ di recupero p.t.

CALCI D’ANGOLO: 4 – 8

CROSS: 17 – 31

CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 4 – 9

TIRI IN PORTA: 6 – 3

TIRI DENTRO L’AREA: 5 – 6

TIRI DA FUORI AREA: 1 – 3

TIRI FUORI: 0 – 6

TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 0 – 1

OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 1 – 2

TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 1

TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 2 – 2

PALI/TRAVERSE:

PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 9 – 2

RIMESSE DAL FONDO: 8 – 3

RIMESSE LATERALI: 23 – 20

FUORIGIOCO: 1 – 1

FALLI COMMESSI: 15 – 14

POSSESSO PALLA: 48% – 52%

