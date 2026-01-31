SORRENTO 3-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita

SORRENTO CALCIO vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “Alfredo Viviani” – Potenza
MARCATORI: 6′ Forte, 12′ Sabbatani, 26′ Crecco, 90′ Ricci
SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Solcia, Di Somma (VC), Colombini; Paglino (79′ Shaw), Capezzi (79′ Tonni), Cuccurullo (C), Crecco; Ricci, Esposito (75′ Potenza); Sabbatani (90’+7 Bernabeo).
A disp. di Serpini: Harrasser, D’Aniello, Milan, Matera, Riccardi, Vilardi, Cangianiello.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Cargnelutti, Miceli (VC) (60′ Ierardi), Celli; Raimo (58′ Bruzzaniti), Corbari (45′ Di Noia), Quaini (C), Lunetta (69′ Caturano); Jimenez (58′ Donnarumma), D’Ausilio; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Allegretto, Pieraccini, Ponsi, Rolfini.
ARBITRO: Davide Gandino (Alessandria)
PRIMO ASSISTENTE: Roberto Meraviglia (Pistoia)
SECONDO ASSISTENTE: Alessio Miccoli (Lanciano)
QUARTO UFFICIALE: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)
OPERATORE FVS: Stefano Vito Martinelli (Potenza)
AMMONITI: Miceli, Solcia
ESPULSI:
NOTE: 7′ di recupero s.t.; 1′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 4 – 8
CROSS: 17 – 31
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 4 – 9
TIRI IN PORTA: 6 – 3
TIRI DENTRO L’AREA: 5 – 6
TIRI DA FUORI AREA: 1 – 3
TIRI FUORI: 0 – 6
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 0 – 1
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 1 – 2
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 2 – 2
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 9 – 2
RIMESSE DAL FONDO: 8 – 3
RIMESSE LATERALI: 23 – 20
FUORIGIOCO: 1 – 1
FALLI COMMESSI: 15 – 14
POSSESSO PALLA: 48% – 52%
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***