SORRENTO-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Sorrento allo stadio “Alfredo Viviani” per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro sono i costieri a festeggiare la conquista dei tre punti. Sconfitta inaspettata per la formazione allenata da Domenico Toscano, andata ko con il risultato di 3-1.

Il gol di Forte nei minuti inizial sembrava mettere subito in discesa la partita per i rossazzurri. Ben presto però il Sorrento ha tirato la testa fuori dal guscio e acquisito gradualmente coraggio, trovando prima la via della rete con Sabbatani, poi il gol del sorpasso a firma di Crecco. Nel finale tris di Ricci. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Sorrento 3-1 Catania, gli highlights

