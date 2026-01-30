STAMPA ABRUZZESE: “Pescara, da non escludere la permanenza di Meazzi”

Nei giorni scorsi, autorevoli fonti di calciomercato avvicinavano sensibilmente al Catania Lorenzo Meazzi. Il centrocampista/trequartista di proprietà del Pescara sembrava avesse buone probabilità di trasferirsi alle pendici dell’Etna. Le dinamiche del mercato, però, possono cambiare in qualsiasi momento, anche in presenza di condizioni ritenute più favorevoli. In questo senso il direttore sportivo Ivano Pastore ha fiutato un altro affare nel momento in cui ha compreso che fosse concreta la possibilità di un trasferimento dal Trapani di Giovanni Di Noia, ritenuto per caratteristiche un calciatore più funzionale alle attuali esigenze tecnico-tattiche di mister Toscano.

Per Meazzi, adesso, secondo quanto riporta il quotidiano abruzzese Il Centro non si esclude un’eventuale permanenza a Pescara, fungendo il giocatore classe 2001 da valida alternativa all’interno dell’organico biancazzurro. A meno che non torni a bussare nelle prossime ore la Salernitana o provi ad affacciarsi un altro club, dopo il tentativo a vuoto del Foggia.

