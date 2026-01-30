venerdì, 30 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoSTAMPA ABRUZZESE: "Pescara, da non escludere la permanenza di Meazzi"
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

STAMPA ABRUZZESE: “Pescara, da non escludere la permanenza di Meazzi”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Il Centro

Nei giorni scorsi, autorevoli fonti di calciomercato avvicinavano sensibilmente al Catania Lorenzo Meazzi. Il centrocampista/trequartista di proprietà del Pescara sembrava avesse buone probabilità di trasferirsi alle pendici dell’Etna. Le dinamiche del mercato, però, possono cambiare in qualsiasi momento, anche in presenza di condizioni ritenute più favorevoli. In questo senso il direttore sportivo Ivano Pastore ha fiutato un altro affare nel momento in cui ha compreso che fosse concreta la possibilità di un trasferimento dal Trapani di Giovanni Di Noia, ritenuto per caratteristiche un calciatore più funzionale alle attuali esigenze tecnico-tattiche di mister Toscano.

Per Meazzi, adesso, secondo quanto riporta il quotidiano abruzzese Il Centro non si esclude un’eventuale permanenza a Pescara, fungendo il giocatore classe 2001 da valida alternativa all’interno dell’organico biancazzurro. A meno che non torni a bussare nelle prossime ore la Salernitana o provi ad affacciarsi un altro club, dopo il tentativo a vuoto del Foggia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 30 gennaio 2008, per il Catania storico accesso alle semifinali di Coppa Italia
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency