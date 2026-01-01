giovedì, 1 Gennaio 2026
STAMPA CAMPANA: “Casertana, no al Catania per Rocchi”

foto Casertana F.C.

Agli inizi del mese di dicembre era emersa la notizia di un sondaggio del Catania per il difensore centrale classe 1996 Gabriele Rocchi. Anche Ascoli, Brescia e Ravenna sulle tracce del giocatore, attualmente sotto contratto con la Casertana fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, la società campana avrebbe respinto la richiesta del Catania per Rocchi, ritenuto cedibile solo di fronte ad offerte ritenute irrinunciabili. I falchetti, in ogni caso, occupano un piazzamento importante in classifica e vogliono provare a giocarsi fino in fondo le loro carte, puntando a maggior ragione sui “big” all’interno della rosa, come lo stesso Rocchi.

