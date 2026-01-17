STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Catania, vittoria con la Cavese accresce autostima. Cross, Bruzzaniti arma in più”

Riportiamo una serie di riflessioni – ai microfoni di Telecolor – del giornalista de ‘La Sicilia’ e ‘La Gazzetta dello Sport’ Giovanni Finocchiaro sul Catania, dopo la vittoria riportata contro la Cavese ed in vista del prosieguo del campionato. Ecco quanto evidenziato:

“Il Catania ha un potenziale talmente elevato che, anche se la Cavese se l’è giocata in un certo modo tentando di tenere viva la partita fino alla fine, deve mettere in sicurezza il risultato subito. Una vittoria del genere però accresce l’autostima e soprattutto manda messaggi alle concorrenti. Forse fino alla fine ci sarà in questo campionato un equilibrio imprevedibile. Vedremo chi lo vincerà. Il Catania è vivo, i numeri sono ben noti a tutti, il pubblico è sempre a sostegno”.

“Il fatto che Cicerelli, avanti nel percorso di guarigione, si appresta a tornare ad allenarsi a Catania è un vantaggio per tutto l’ambiente. Il suo rientro all’interno dello spogliatoio è una bella notizia per compagni e tifosi, essendo una figura amata dalla squadra e dal popolo rossazzurro. Rolfini? Fin dal primo giorno di ritiro assicura impegno, non ha ancora trovato il gol però quando entra in campo succede sempre qualcosa”.

“Adesso c’è un giocatore in più che crossa bene. Da Donnarumma e Casasola, di cross ne sono arrivati tanti in questa stagione. Poi ci può essere un momento di appannamento, un avversario che legge la tattica del Catania bloccando soprattutto gli esterni. Fa certamente comodo, al Catania, avere a disposizione un calciatore come Bruzzaniti, arrivato da un altro girone, che ti spariglia le carte e con caratteristiche diverse rispetto ai compagni”.

