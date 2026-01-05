STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania in difficoltà quando deve costruire e fare la partita”

Riportiamo alcuni commenti del giornalista Angelo Gagliano, ai microfoni di Telecolor, sulla gara pareggiata dal Catania contro il Foggia allo stadio “Pino Zaccheria”:

Si è ripreso a lavorare senza nuovi innesti dopo la sosta e c’erano diverse defezioni ma non giustificano l’atteggiamento, più che tecnico, mentale. Il Foggia aveva 18 punti in classifica prima di affrontare il Catania ma questo atteggiamento di superiorità non paga. Tutte le avversarie giocano alla pari con te, 11 contro 11, poi tu puoi essere più bravo magari sul piano tecnico-tattico ma bisogna essere molto umili”.

“Il Catania quasi mai si è reso veramente pericoloso nell’area di rigore del Foggia. Avrà tenuto più possesso palla e avuto in mano il pallino del gioco, spesso il Foggia si affidava al contropiede, alla fine il prodotto è un pareggio che sta stretto al Catania per quello che sarebbe dovuto essere. La squadra di Toscano non ha avuto un atteggiamento da capolista, riproponendo gli antichi problemi in trasferta di questa stagione. Una squadra che comincia abbastanza bene la partita ma poi va spegnendosi con il passare dei minuti. Questa squadra va un pò in difficoltà quando deve costruire e fare la partita. Spetta allo staff di Toscano trovare delle soluzioni diverse”.

