martedì, 20 Gennaio 2026
STAMPA LOCALE – Gagliano: “E’ venuta fuori la profondità della panchina del Catania”

Riportiamo alcuni commenti del giornalista Angelo Gagliano, ai microfoni di Telecolor, sulla gara vinta dal Catania contro il Monopoli allo stadio “Vito Simone Veneziani”:

“Ci sono esempi anche di partite in massima serie che avrebbero dovuto avere un epilogo diverso, questo è il calcio. Il Catania a Monopoli ha saputo attendere. Non è stato brillantissimo ma quando sono arrivati i cambi dalla panchina, i neo entrati hanno impresso la svolta alla gara. Spezzando e decidendo la partita. Se prima il Catania non vinceva un contrasto, un duello, dopo le sostituzioni ha iniziato a vincere i duelli, a mettere palla in area di rigore, cosa che non aveva fatto per 75 minuti durante la partita”.

“Lì è cambiata l’inerzia del match. Ad un certo punto il Monopoli non ha avuto più le forze per poter controbattere al Catania nonostante avesse messo in campo anche Fall, attaccante temibile in velocità. Il Catania ha guadagnato metri, ha creato tutte quelle occasioni che non aveva prodotto in tutta la gara, almeno 5 chance per andare a segno. E’ venuta fuori la profondità della panchina del Catania, un pò come accaduto la settimana precedente contro la Cavese. Con gli ingressi di Caturano, D’Ausilio, Lunetta, Rolfini e Corbari la gara di Monopoli ha avuto un altro senso”.

