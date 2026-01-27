martedì, 27 Gennaio 2026
STAMPA LOCALE – Gagliano: “La panchina punto di forza del Catania, Toscano può anche bendarsi gli occhi…”

Riportiamo alcuni commenti del giornalista Angelo Gagliano, ai microfoni di Telecolor, sulla gara vinta dal Catania contro il Cosenza allo stadio “Angelo Massimino”:

“Il Catania in questa sessione di calciomercato sta operando anche per venire incontro alle esigenze dettate dagli infortuni ma, soprattutto, per dare ulteriori alternative a Toscano. I nuovi innesti sono tutti giocatori che ti danno la possibilità di soffrire meno nel contesto di un campionato lungo, dove possono sempre emergere infortuni o squalifiche. L’augurio è che gli infortuni siano finiti perchè è stato un anno abbastanza complicato per il Catania da questo punto di vista”.

“I nuovi arrivati consentono alla squadra di lavorare in serenità, di potere preparare nel migliore dei modi modi le partite avendo sempre ampia scelta dalla panchina. La forza del Catania è proprio questa. Toscano può anche bendarsi gli occhi, chiunque entra dalla panchina può cambiare le partite in qualsiasi momento. Lunetta è entrato nella ripresa ed ha firmato il 2-0 contro il Cosenza, la settimana precedente Caturano ha chiuso la gara a Monopoli. Questo è un grandissimo vantaggio rispetto a tutte le altre concorrenti perchè credo che il Catania abbia la possibilità di cambiare più giocatori determinanti, non in termini numerici ma qualitativi e di sostanza”.

