STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, risposta perentoria al Benevento sul campo. Gli etnei mi sembrano più squadra rispetto ai sanniti”

Le parole del giornalista Alessandro Vagliasindi nel corso di ‘Anteprima Corner’, ai microfoni di Telecolor, commentando la vittoria del Catania ottenuta contro il Cosenza. Ecco quanto evidenziato:

“La giornata appena trascorsa ci dice che la quota promozione è salita ulteriormente, al momento si viaggia alla media punti di 2.1 che porta a quota 84. Parliamo di numeri molto, molto importanti per un campionato che per quanto riguarda la lotta al vertice viaggia a velocità sostenutissima. Calendario alla mano, il Catania aveva sicuramente più rischi di staccarsi dal Benevento, impegnato in un doppio confronto interno con Casarano e Siracusa, tra l’altro il Catania ha giocato dopo il Benevento, rispondendo sul campo in maniera perentoria soprattutto domenica. Alla vigilia temevo molto la partita col Cosenza, indipendentemente dal momento poco felice dei calabresi, il Catania lo ha praticamente cancellato dal campo. Soprattutto nelle individualità di cui dispone il Cosenza, tre giocatori su tutti che possono fare la differenza in ogni momento in Serie C: Ricciardi, Kouan – che è stato stritolato dal centrocampo del Catania – e Garritano. Quaini in particolare ha fatto un partitone per la qualità del centrocampo avversario, con la fascia al braccio si è galvanizzato ancora di più sbagliando le briciole“.

“Abbiamo visto i migliori attacchi di tutta la C al ‘Massimino’, nessuno di questi ha mai tirato seriamente verso la porta di Dini, segno che il Catania porta queste avversarie in una sorta di asfissia tattica, toglie tutte le peculiarità di queste squadre senza rinunziare all’idea di offendere e vincere le partite”.

“Toscano, al di là della bravura raccontata dal suo curriculum, da tante settimane lavora in una situazione d’emergenza. Questo forse lo dimentichiamo, non dovremmo farlo perchè ha dovuto rinunciare progressivamente ad Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Ierardi, ora Di Tacchio, chi più ne ha più ne metta, non mai hai accampato alibi o messo le mani avanti portando in campo la migliore squadra possibile con grande responsabiità e professionalità, anche domenica con una difesa totalmente inedita. Spicca la prestazione eccellente di Allegretto da braccetto di destra, lui che è un mancino. Miceli appena catapultato ha dimostrato di essere assolutamente affidabile, pulito, essenziale, non ha fatto rimpiangere Di Gennaro marcando Beretta in modo perfetto. E ricordiamo che alle sue spalle c’è anche Cargnelutti, che nel suo percorso in Serie C può essere un titolare di qualsiasi squadra del girone”.

“Il Benevento forse piace di più nel vederlo giocare, ma il Catania mi sembra più squadra, ha tanti contenuti e alla lunga questo è un fattore che può fare pesare la bilancia in favore dei rossazzurri. Nell’emergenza il Catania ha ricostruito sul mercato laddove era necessario per assumere uno standard di competitività sempre alto in ogni tipo di prestazione”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***