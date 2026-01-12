STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “La password della vittoria con la Cavese si chiama coraggio. Bruzzaniti diamante grezzo. L’incisività dell’attacco può far pendere l’ago della bilancia a favore del Catania”

Le parole del giornalista Alessandro Vagliasindi nel corso di ‘Anteprima Corner’, ai microfoni di Telecolor, commentando la vittoria del Catania ottenuta contro la Cavese. Ecco quanto evidenziato:

“La password della vittoria di domenica si chiama coraggio. Abbamo più volte invocato un maggiore coraggio in alcune partite del Catania. Vuoi per defezioni, vuoi per scelte di tenore diverso, non abbiamo visto sul campo la volontà di forzare, anche rischiando, determinate gare. Io credo che ieri Toscano abbia dimostrato grande coraggio perchè ad un certo punto ha messo in campo tutta l’artiglieria a disposizione, facendo anche delle scelte forti, come il cambio all’intervallo di Forte con Rolfini. A conclusione della partita i fatti gli hanno dato ragione perchè forse era l’unica strada per avere ragione di questa Cavese, che ha dimostrato di essere un’avversaria di gamba, con dei principi di gioco abbastanza definiti e che era riuscita progressivamente a togliere certezze al Catania che pensava magari di fare meno fatica rispetto a quello che poteva essere il pronostico della vigilia”.

“Alcuni errori sotto porta hanno inciso tantissimo. Dopo il gol di Di Gennaro, il Catania ha trovato subito il raddoppio perchè a campo aperto, con l’avversaria costretta a scoprirsi, va a nozze. Se avessero segnato Jimenez e Casasola, il Catania avrebbe regolato con maggiore facilità la Cavese. Grande merito, quello di avere trovato il gol nelle battute finali, una circostanza inedita in questa stagione. E poi sicuramente in copertina ci va Bruzzaniti per l’impatto che ha avuto. Un ragazzo che ha lasciato intravedere delle qualità indiscutiblli. Mi sembra un diamante grezzo, un classe 2000 che finora ha girovagato l’Italia in realtà più di provincia. Al cospetto della prima partita in una piazza importante è entrato con una personalità e sfrontatezza sorprendenti. E’ andato ad un certo punto ad arringare il pubblico della Curva Sud in occasione di un calcio d’angolo quando ancora il punteggio era sullo 0-0. Ha ‘tolto’ a D’Ausilio la punizione da cui è nato il gol di Di Gennaro denotando personalità, poi ha un piede e una velocità non indifferente, anche la lucidità di indirizzare il pallone con i tempi giusti per i due gol. E’ un ragazzo che tornerà molto, molto utile al Catania. Con perseveranza il Catania ha bruciato la concorrenza di tanti club di Serie B. Lo ha contrattualizzato per un lungo periodo (contratto in scadenza a giugno 2029) mettendo dentro un profilo che va benissimo per la Serie C, e se l’anno prossimo dovesse essere un campionato diverso credo che lui possa fare ugualmente la sua bella figura“.

“E’ il momento cruciale della stagione. Avere la disponibilità e l’incisività di tutto il reparto d’attacco può diventare l’argomento forte che fa pendere l’ago della bilancia a favore del Catania. Dicevamo che sarebbe servito un contributo importante in termini realizzativi sia di Caturano che di Rolfini. Con il gol che per Caturano costituisce una liberazione e un’iniezione di fiducia importantissima, Rolfini che pur non essendo ancora andato a segno si è dimostrato un giocatore che spacca la partita, più Bruzzaniti io credo che da tutte queste considerazioni il Catania può trarre un argomento importantissimo nel prosieguo della stagione”.

