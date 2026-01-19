STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Vittoria in rimonta segnale importante ma servono scelte più coraggiose. Caturano può essere un fattore determinante nella volata promozione”

Le parole del giornalista Alessandro Vagliasindi nel corso di ‘Anteprima Corner’, ai microfoni di Telecolor, commentando la vittoria del Catania ottenuta contro il Monopoli. Ecco quanto evidenziato:

“La vittoria in rimonta è un segnale importante ma non deve essere un motivo d’orgoglio in assoluto, perchè è evidente che questa squadra ancora non riesce a fornire una prestazione convincente nell’intero arco della partita in trasferta. Toscano l’ha vinta grazie ai cambi ma non possiamo dimenticare 65 minuti di grande sofferenza, rischiando il 2-0 se non fosse stato per il miracolo di Dini sul tiro di Longo. Bisogna ottimizzare l’entusiasmo che deriva da una vittoria conseguita così, ma anche avere la consapevolezza che questo tipo di rendimento può non bastare per arrivare al traguardo da primi in classifica. Sul piano del gioco il Benevento si lascia preferire in questo momento”.

“Dobbiamo guardare in casa Catania e cercare di capire dove arrivare a livello di rendimento per staccare il Benevento, l’obiettivo è quello. Oggi entrambe le squadre sono appaiate ma va in B una soltanto, non si può pensare solo a tenere in controllo il Benevento ma cercare di staccarlo. Serve un allungo. La prestazione di Monopoli ha lasciato ancora delle ombre e dei dubbi, evidentemente servono delle scelte anche più coraggiose da parte dell’allenatore e trovare dal mercato gli ultimi tasselli per rendere massimamente competitiva la rosa di Toscano anche alla luce dell’infortunio di Di Gennaro”.

“Ad oggi la media punti di Catania e Benevento è di 2.18 a partita, proiezione che porta alla chiusura del campionato a quasi 83 punti. Ci sono i confronti diretti che andranno a regolare questa media punti, ma oggi il trend dice che ci sono due squadre che viaggiano a velocità molto sostenuta. Il Catania dopo 22 gare la scorsa stagione aveva 31 punti, il salto di qualità della formazione di Toscano è testimoniato anche dal fatto che oggi il Catania ha collezionato 48 punti a confronto, dunque con un saldo di +17 punti”.

“Caturano ha ripreso fiducia? Per un attaccante è tutto segnare, la parte mentale è decisiva. Avere fatto quel tipo di gol in casa contro la Cavese e questo gol decisivo a Monopoli al 94′ darà certamente una spinta importantissima al rendimento di Caturano nelle prossime giornate. Se Caturano torna a fare il Caturano con continuità, può essere un fattore determinante nella volata promozione. D’Ausilio? Non è un caso che fornisca assist al bacio. In questa stagione ne ha messi insieme 5 in 16 presenze, lo scorso anno nell’Avellino andato in B ne ha realizzati 14 in 27 apparizioni. L’assist ce l’ha nelle corde”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***