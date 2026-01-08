STAMPA MARCHIGIANA: “Stoppa riparte dalla Sambenedettese”

Nuovo movimento in uscita per il Catania. Si appresta a lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia il 25enne attaccante Matteo Stoppa. Secondo quanto riporta la stampa marchigiana, nello specifico lanuovariviera.it, il giocatore sarebbe in procinto di approdare alla Sambenedettese a titolo temporaneo. Prestito “secco”, stessa formula attraverso la quale il Catania ha ratificato l’accordo con il Livorno per la cessione di Gregorio Luperini. Stoppa dovrebbe aggregarsi al gruppo per svolgere il suo primo allenamento con la squadra rossoblu martedì 13 gennaio. Il ragazzo ha trovato poco spazio in questa stagione, il trasferimento a San Benedetto del Tronto gli consentirebbe di giocare con maggiore continuità.

