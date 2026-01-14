STAMPA NAZIONALE – La Casa di C: “Catania, accordo a un passo con Jimenez per il rinnovo”

La “telenovela” Jimenez-Catania sembra destinata a concludersi con il lieto fine. Secondo quanto riportato da La Casa di C, il club dell’Elefante avrebbe raggiunto l’intesa con l’entourage del giocatore italo-spagnolo per estendere il legame contrattuale in scadenza il prossimo 30 giugno. La testata diretta da Gianluca Di Marzio riferisce che la settimana in essere potrebbe risultare decisiva affinché venga messo nero su bianco tra le parti. Il rinnovo tra il Catania e il fantasista classe 2002 dovrebbe avvenire su base biennale con nuova scadenza fissata al 2028.

La società rossazzurra si appresta a programmare il futuro attorno al suo numero 7, assurto con 19 presenze, 3 gol e 3 assist tra i protagonisti del campionato di vertice sin qui disputato dalla squadra guidata da Mimmo Toscano. Approdato in Sicilia nell’agosto 2024 proveniente dalla Salernitana, complessivamente sono 54 le apparizioni del giocatore in maglia etnea con 9 reti e 11 assist vincenti effettuati in una stagione e mezzo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***