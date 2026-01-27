martedì, 27 Gennaio 2026
STAMPA NAZIONALE – La Casa di C: “Jimenez, la settimana perfetta”

foto Catania FC

“La settimana perfetta, per un calciatore, può benissimo essere rappresentata da Kaleb Jimenez: il numero 7, infatti, ha mandato in vantaggio il Catania con una perfetta conclusione al 35′ su assist di Donnarumma. Di Lunetta il definitivo 2-0 rossazzurro ma la rete dell’italo-spagnolo ha di per sé un significato speciale. In settimana, infatti, dopo le dichiarazioni d’amore del fantasista, si è finalmente giunti a un accordo per il suo prolungamento di contratto con la società siciliana fino al 2028”, riporta La Casa di C.

“I siciliani, adesso sì, sorridono di gusto insieme alla propria gemma, applaudita ininterrottamente al momento del cambio con Bruzzaniti. La corsa di Mimmo Toscano verso l’obiettivo Serie B, continua, con una consapevolezza in più che fa decisamente rumore”. Jimenez “sembra essere giunto a un livello di maturità calcistica più avanzato”, si legge. “L’attesa e i ritagli concessi a inizio stagione, complice la leadership di un inamovibile Cicerelli, hanno fatto più che bene all’ex Atalanta e Salernitana, ormai elemento importante a prescindere dal possibile e tanto atteso rientro del 10”.

