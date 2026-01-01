giovedì, 1 Gennaio 2026
STAMPA NAZIONALE – Pedullà: “Bruzzaniti a Catania, da domani a disposizione di Toscano”

Il giornalista Alfredo Pedullà scrive attraverso il proprio sito web che “Giovanni Bruzzaniti è arrivato a Catania”. Si legge: “In giornata l’esterno offensivo classe 2000 – reduce da grandi numeri tra gol e assist con la maglia del Pineto – svolgerà le visite e firmerà il contratto che lo legherà al nuovo club. Operazione da circa 400 mila euro, da domani Bruzzaniti sarà a disposizione di Toscano. Adesso il Catania cerca un centrocampista e abbiamo indicato il nome dì Gyabuaa anche se c’è la concorrenza del Mantova”. A proposito di Emmanuel Gyabuaa, il giocatore di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito all’Avellino è stato inoltre accostato nei giorni scorsi alla Reggiana.

