STAMPA NAZIONALE – Pedullà: “Catania vicino al colpo Meazzi”

Il Catania è vicino a chiudere un colpo a sorpresa. Si tratta di Lorenzo Meazzi, trequartista clssse 2003 di proprietà del Pescara e con un contratto in scadenza nel 2027. Meazzi ha diverse proposte dalla Serie C, ma il Catania ha fatto nel pomeriggio uno scatto che può essere quello decisivo. E’ quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito web. Il giocatore dal 2024 indossa la maglia biancazzurra del Pescara, in precedenza ha militato tra le fila della Virtus Entella dopo essere cresciuto nelle giovanili dello stesso club ligure.

