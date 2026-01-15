STAMPA NAZIONALE – Pedullà: “Gyabuaa, trasferimento in prestito alla Salernitana”

Sembrano essere state sciolte le riserve riguardo la futura destinazione di Emmanuel Gyabuaa. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Alfredo Pedullà, il centrocampista classe 2001 sarebbe in procinto di accasarsi a titolo temporaneo alla Salernitana. Nelle scorse ore il club granata avrebbe trovato l’accordo con l’Atalanta, società detentrice del cartellino del giocatore, per il trasferimento in prestito sulla base di 100mila euro con obbligo di riscatto fissato a 400mila euro legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Il diesse granata Daniele Faggiano è pronto quindi a consegnare a mister Giuseppe Raffaele un rinforzo per la mediana nella seconda parte di campionato. Il giocatore è reduce da una primo scorcio di stagione trascorso all’Avellino, squadra in cui non è riuscito a ritagliarsi molto spazio (soltanto 64′ giocati spalmati in 5 presenze ufficiali) restando relegato ai margini del progetto tecnico. Nelle ultime settimane il giocatore era stato trattato anche dal Catania, tuttavia il club etneo e quello atalantino non sono riusciti a colmare la distanza tra domanda e offerta per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista.

