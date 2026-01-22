STAMPA NAZIONALE – Schira: “Awua, muro altissimo per Benevento e Salernitana. Occhio, invece, al Catania…”

Il giornalista Nicolò Schira, che aveva lanciato l’indiscrezione legata ad un possibile trasferimento al Catania di Theofilus Awua – proponendo la società rossazzurra un contratto fino al 30 giugno 2028 – torna sul futuro del centrocampista, attraverso un editoriale redatto per TuttoC.com. Queste le sue parole:

“C’è un centrocampista che sta facendo girare la testa a tutte le super big del Girone C, che stanno lottando per la promozione in Serie B. Theofilus Awua con la Cavese si è imposto per continuità di rendimento come uno dei migliori centrocampisti della categoria. Tanto che prima di Natale il Benevento aveva bussato alla porta del ds metalliano Vincenzo De Liguori. Quest’ultimo aveva però fatto muro per il proprio gioiello. Negli ultimi giorni ha invece alzato il pressing Daniele Faggiano per portare il classe 1998 alla Salernitana. Niente da fare. Anche qui muro altissimo”.

“Occhio invece al Catania che sembra aver fatto breccia nell’ex Spezia, tentato dal progetto rossazzurro e dalla possibilità di andare a giocare nel sistema tecnico-tattico di Mimmo Toscano che sembra l’ideale per esaltare le sue caratteristiche. I siciliani hanno già messo sul piatto 150 mila euro più bonus per portarlo in rossazzurro e – al di là delle smentite di rito – c’è da giorni una trattativa in corso, anche se la Cavese non ha detto no alla prima proposta arrivata dagli etnei. Una chiusura però non totale. Anzi, i campani hanno fatto il prezzo per il proprio gioiello: 350 mila euro. La sensazione è che a metà strada o mediante un corposo e ricco bonus promozione possa essere trovata la quadra per quell’elemento che tutte le pretendenti alla B vorrebbero. Hai visto mai che proprio chi riuscirà a prenderlo alla fine poi sarà la squadra a festeggiare il salto di categoria tra qualche mese. Ai posteri l’ardua sentenza…”.

