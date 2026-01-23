STAMPA NAZIONALE – Sprint e Sport: “Cargnelutti mattone fondamentale. Centimetri, presenza e affidabilità per il Catania”

Il settimanale Sprint e Sport commenta l’ufficializzazione, arrivata in queste ore, del trasferimento al Catania del difensore centrale classe 1999 Riccardo Cargnelutti definendola non un’operazione «di nome» ma un’operazione «di ruolo». Si sottolinea che il Catania “comunica a tutto il girone che non intende lasciare zone d’ombra nel proprio sistema: copre un’esigenza strutturale con un profilo che conosce la categoria, lo firma a lungo termine e lo mette al centro di una retroguardia che vuole essere la base statistica del proprio percorso”. Un mattone fondamentale “nella casa che il Catania sta costruendo, con una logica chiara e un orizzonte temporale oltre l’immediato. E se il campionato si vince anche mettendo in sicurezza la propria area di rigore, allora questa è una risposta che vale quanto un gol pesante”, fornendo al tecnico Mimmo Toscano “alternative compatibili con i suoi principi di gioco, che prevedono aggressione alta, linee compatte e ferocia nei duelli”.

“In Serie C ha costruito reputazione da centrale affidabile, con discrete doti di impostazione sul corto. Continuità d’impiego: nella prima parte della stagione con il Crotone ha giocato con regolarità, indizio di affidabilità e condizione. Ha disputato 18 delle 19 gare del girone d’andata (saltandone una per squalifica). Mentalità: un percorso giovanile formativo tra Roma e Torino, con responsabilità da leader nelle selezioni Primavera; background utile in un contesto come quello etneo, dove la pressione non manca mai”, si legge.

“Duelli e dominio dell’area: nel pacchetto arretrato etneo, Cargnelutti aggiunge centimetri e presenza. Nelle palle inattive difensive può marcare il riferimento principale; su quelle offensive diventa minaccia secondaria. Concetti chiave: tempi d’anticipo, marcatura in area, uscita forte sul primo controllo avversario. Letture sulle seconde palle: in Serie C molte partite si decidono sulle seconde giocate. Il nuovo centrale ha abitudine a difendere in avanti, accorciando la squadra e respingendo la pressione al mittente. Costruzione «pulita» sul corto: non è un regista, ma accompagna l’uscita con ordine, ricerca subito il compagno tra le linee o l’appoggio sul mediano. Con Toscano, che chiede verticalità immediata quando si libera la traccia, questo dettaglio può trasformarsi in metri di campo guadagnati. Leadership silenziosa: curriculum e minutaggio indicano un profilo che non soffre la responsabilità. In un ambiente caldo come Catania, serve anche questo”.

