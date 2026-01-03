STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Bruzzaniti saprà riconfermarsi? Catania, inviato messaggio chiaro alle dirette rivali”

Il portale nazionale TuttoC.com dedica alcune righe all’ingaggio di Giovanni Bruzzaniti operato dal Catania, sottolineando i meriti della società rossazzurra che invia un messaggio chiaro alle dirette concorrenti:

“Giovanni Bruzzaniti, calciatore che ha fatto benissimo con la maglia del Pineto e che meritava una chance in una piazza estremamente importante e che punta con decisione alla vittoria del campionato senza passare per i playoff. In attesa di capire se il bomber saprà riconfermarsi in un contesto ambientale totalmente diverso e carico di pressioni, bisogna fare a prescindere i complimenti a Pelligra, alla società e alla dirigenza perché, in una categoria che certo non spicca per introiti, gli investimenti non sono mai mancati, con il centro sportivo perno principale dell’ambizioso progetto e un settore giovanile che sta sfornando talenti”.

“Non capita tutti i giorni che sia la capolista, e non chi insegue, ad allargare i cordoni della borsa mettendo sul tavolo, tra cartellino e ingaggio, una cifra che rasenta il milione di euro. Un gesto forte, un messaggio chiaro alle dirette concorrenti e un’ulteriore spinta emotiva per una tifoseria che crede nel sogno serie B e che, al Massimino, sta facendo registrare numeri da A tenendo testa a realtà blasonatissime e che lottano per l’Europa”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***