STAMPA PUGLIESE: “Miceli-Catania, trattativa decisamente in piedi”

Il Catania insiste. La società rossazzurra cerca un nuovo innesto per il reparto arretrato e preme sull’acceleratore per Mirko Miceli. L’esperto difensore del Monopoli piace tanto alla direzione sportiva del Catania con il benestare del tecnico Domenico Toscano. Secondo quanto riporta la stampa pugliese, nello specifico Canale 7, la trattativa con il club etneo è ancora decisamente in piedi e l’indirizzo sarebbe quello di accontentare il giocatore vista l’offerta importante del Catania. Sul piatto, oltre all’ingaggio, ci sarebbe anche un sostanzioso premio in caso di promozione in Serie B. Miceli spinge per tornare in Sicilia dopo l’esperienza d’inizio carriera nelle giovanili rossazzurre. Sensazioni positive.

