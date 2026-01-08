giovedì, 8 Gennaio 2026
STAMPA VENETA: “Crisetig, c’è l’offerta del Catania”

foto padovacalcio.it

“Chi ha ricevuto una proposta per lasciare Padova è Lorenzo Crisetig, che deve decidere se accettare l’offerta del Catania, che ha messo sul piatto per lui due anni e mezzo di contratto. Crisetig, friulano di nascita, aveva scelto il Padova come passaggio intermedio per la fase finale della carriera per poi avvicinarsi a casa, ma l’offerta del Catania lo sta facendo vacillare”. E’ quanto riporta il Corriere del Veneto. Quello del centrocampista classe 1993 non è un nome nuovo accostato alla società rossazzurra. Se prima rappresentava una ipotesi di mercato, adesso giungono segnali di un forte interesse del Catania che prova ad ottenere il sì di Crisetig, profilo di rilievo e con esperienza maturata in Serie A, B e C. Il suo contratto con il Padova scade a giugno.

