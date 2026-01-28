STURARO: primi mesi positivi sulla panchina dell’Under 17 rossazzurra (Allievi Elite)

Dallo scorso mese di ottobre c’è anche Stefano Sturaro nella lista di allenatori “Uefa B” che hanno frequentato il corso presso il prestigioso Centro Tecnico Federale di Coverciano. Una volta ottenuta l’ammissione al corso, l’ex centrocampista del Catania ha proseguito il percorso di studi dopo una fase intensiva di lezioni in presenza, seguita da lezioni online. Portati a termine gli esami, Sturaro ha conseguito il titolo essendo abilitato ad allenare nelle categorie giovanili e nel calcio dilettantistico.

In estate il Catania FC aveva annunciato il suo addio al calcio giocato sottolineando che avrebbe allenato nell’ambito del settore giovanile rossazzurro. Il nuovo percorso di Sturaro è iniziato ufficialmente guidando l’Under 17 rossazzurra. Il campionato Allievi Elite Under 17 Girone A ha visto il Catania – partecipante da fuori classifica – collezionare sul campo 42 punti in 17 partite, frutto di 17 vittorie, 13 pareggi e 3 sconfitte con 49 gol fatti e 15 subiti: migliore ruolino di marcia del raggruppamento.

Un pò di tempo fa Sturaro ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a questa sua nuova avventura professionale, ai microfoni di calciomercato.com: “Avevo ancora un anno di contratto ed è stata un’opportunità. Ho deciso di iniziare questa strada dopo alcune riflessioni fatte negli ultimi anni. Quasi da un paio di stagioni ci pensavo. Dopo l’esperienza in Turchia ho iniziato a vedere le cose in modo diverso, a Catania avrei potuto fare di più in campo ma ho dato molto sotto altri aspetti: nella gestione dello spogliatoio, ho aiutato la società su alcune cose… E ho sempre pensato a un nuovo inizio con questo ruolo. Vorrei crescere ed imparare, fare un percorso graduale senza bruciare le tappe. Sicuramente con i ragazzi sarò onesto e diretto, sia nel bene che ne male. A 16 anni sono consapevoli di come va la vita, io voglio che si fidino appieno di me”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***