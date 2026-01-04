TOSCANO a Telecolor: “Dobbiamo migliorare negli ultimi 16 metri e avere sia in casa che fuori la stessa veemenza”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano analizza, ai microfoni di Telecolor, la prestazione offerta contro il Foggia allo stadio “Pino Zaccheria”:

“C’è stato qualche errore nelle scelte. Si sta ripetendo troppo spesso quando le partite si mettono in una certa maniera con avversarie che si abbassano, ti danno densità, ripartono. Anche nel primo tempo arrivavamo tante volte con Casasola, D’Ausilio e Donnarumma ma era necessario essere più determinati perchè quando vai in vantaggio le partite cambiano, cambia l’atteggiamento dell’avversario. Dobbiamo analizzare il fatto che negli ultimi 16 metri a volte non riusciamo a trovare il guizzo giusto per provare a portare a casa la partita. Sbagliamo l’ultimo passaggio, dobbiamo migliorare nel cross, nel trovare uomo libero, nel non forzare la giocata”,

“Penso sia più una questione mentale, perchè poi solitamente quando sblocchiamo le partite riusciamo a portarle a casa. Facciamo fatica, invece, nel momento in cui le gare si mettono sui binari dell’agonismo e affronti squadre che ti concedono pochi spazi. Dobbiamo essere più bravi in questi casi e sfruttare le qualità – che non mancano – per dare superiorità alla squadra quando attacchiamo avendo lo stesso rendimento, la stessa veemenza e cattiveria sia in casa che fuori”.

“E’ stato un buon primo tempo. Ripeto, nelle scelte potevamo fare molto meglio. Mi riferisco anche alle conclusioni. Sbagliando due uscite abbiamo dato coraggio al Foggia. Secondo tempo iniziato bene, poi è naturale rischiare qualcosa in contropiede quando metti dentro un attaccante ed un centrocampista offensivo in più. Sto cercando di stimolare D’Ausilio e Jimenez a riempire di più l’area di rigore, con maggiore cattiveria e determinazione”.

“Le assenze? Avere un attaccante in più a disposizione ti permette di sfruttare caratteristiche diverse ma non cerchiamo alibi, anche se oggi mancavano Ierardi, Aloi, Cicerelli, Allegretto, Lunetta, Caturano e Bruzzaniti che non abbiamo voluto rischiare. Bruzzaniti non ha svolto ancora nemmeno un allenamento, sabato è stato fatto solo un risveglio muscolare. Da martedì valutiamo la sua condizione fisica”.

