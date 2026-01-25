domenica, 25 Gennaio 2026
HomeCatania NewsTOSCANO a Telecolor: "Oggi mi sono divertito, siamo stati perfetti"
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

TOSCANO a Telecolor: “Oggi mi sono divertito, siamo stati perfetti”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
453
foto Catania FC

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato ai microfoni di Telecolor la vittoria dei suoi ragazzi al Massimino contro il Cosenza:

“Una bella serata, a parte i numeri oggi ho visto una crescita incredibile da parte dei ragazzi. Abbiamo battuto una squadra forte, negli undici loro sono una realtà importante, di qualità. Siamo stati perfetti sotto tutti i punti di vista: non abbiamo concesso nulla, abbiamo avuto intensità e qualità. Peccato soltanto perché avremmo meritato qualche gol in più. Oggi mi sono divertito. I ragazzi sono intelligenti, si stanno preparando benissimo. La cosa più bella è l’unità di intenti che abbiamo tutti”.

“Pelligra ha fatto un gesto incredibile, oggi alcuni in città vivono un momento difficile dopo il maltempo ed è giusto che ci sia qualcuno che porga una mano di aiuto. Di Tacchio ieri in rifinitura ha rimediato una gomitata alla costola e abbiamo avuto la necessità di tenerlo a riposo. C’è piena disponibilità da parte di tutti, i nuovi arrivati si sono adattati immediatamente. Abbiamo cercato di integrarli subito e di dargli le indicazioni necessarie per questa partita. I ragazzi sanno che si guarda la settimana e tutti lavorano alla grande. Abbiamo scelto Rolfini e D’Ausilio, tutti sono protagonisti e ognuno deve dare il proprio contributo. Questa è una caratteristica che ci deve accompagnare sempre”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MICELI a Telecolor: “Sognavo un esordio così, trovato un gruppo straordinario”
Articolo successivo
GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, poker di vittorie
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency