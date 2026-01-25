TOSCANO a Telecolor: “Oggi mi sono divertito, siamo stati perfetti”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato ai microfoni di Telecolor la vittoria dei suoi ragazzi al Massimino contro il Cosenza:

“Una bella serata, a parte i numeri oggi ho visto una crescita incredibile da parte dei ragazzi. Abbiamo battuto una squadra forte, negli undici loro sono una realtà importante, di qualità. Siamo stati perfetti sotto tutti i punti di vista: non abbiamo concesso nulla, abbiamo avuto intensità e qualità. Peccato soltanto perché avremmo meritato qualche gol in più. Oggi mi sono divertito. I ragazzi sono intelligenti, si stanno preparando benissimo. La cosa più bella è l’unità di intenti che abbiamo tutti”.

“Pelligra ha fatto un gesto incredibile, oggi alcuni in città vivono un momento difficile dopo il maltempo ed è giusto che ci sia qualcuno che porga una mano di aiuto. Di Tacchio ieri in rifinitura ha rimediato una gomitata alla costola e abbiamo avuto la necessità di tenerlo a riposo. C’è piena disponibilità da parte di tutti, i nuovi arrivati si sono adattati immediatamente. Abbiamo cercato di integrarli subito e di dargli le indicazioni necessarie per questa partita. I ragazzi sanno che si guarda la settimana e tutti lavorano alla grande. Abbiamo scelto Rolfini e D’Ausilio, tutti sono protagonisti e ognuno deve dare il proprio contributo. Questa è una caratteristica che ci deve accompagnare sempre”.

