domenica, 11 Gennaio 2026
TOSCANO a Telecolor: “Partita difficile, importante aver vinto nel finale”

foto Catania FC

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, commenta ai microfoni di Telecolor la vittoria dei suoi sulla Cavese (2-0). Ecco le parole del tecnico al termine del match:

“Partita difficile, lo sapevamo. Giocavamo contro una squadra in forma, con caratteristiche ben precise. Non avevamo mai vinto una partita nei minuti finali, averlo fatto oggi dopo averne parlato in settimana per me è stato un segnale importante. Dev’essere una nuova qualità che dobbiamo mettere da parte in vista di una fase della stagione molto delicata. Ci abbiamo creduto fino alla fine, dovevamo portarla a casa a tutti i costi. Lo staff mi ha dato i consigli giusti, siamo rimasti tutti quanti lucidi. Eravamo chiamati a rischiare qualcosa in più. Oggi ho visto una squadra che poteva giocare anche con un solo difensore centrale”.

“Sono contento per Caturano, ma anche per Bruzzaniti e Rolfini. Il gol di Caturano è stata una liberazione per lui e per la squadra, ha dato un contributo prezioso. Quando si gioisce lo si fa tutti insieme, e anche nella sofferenza si soffre tutti insieme. Aspettiamo adesso il gol di Rolfini: arriverà presto. Ci servivano più giocatori di qualità, per questo ho preferito arretrare Jimenez. A volte queste scelte vanno bene, altre volte meno. Dobbiamo essere consapevoli che le partite finiscono al 95′. Dobbiamo sempre crederci. Forte sostituito a fine primo tempo? Avevo il dubbio su Rolfini, se farlo partire dall’inizio. Ci serviva la sua freschezza in quel momento”.

