TOSCANO a Telecolor: “Squadra dimostra di avere gli attributi. Sono queste partite che fanno fare il salto di qualità”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, commenta a Telecolor il successo ottenuto al “Veneziani” contro il Monopoli:

“Partita difficile contro una squadra consolidata che nel proprio campo ha fatto le sue fortune. Vincere qui è stato importante, i ragazzi hanno acquisito una mentalità incredibile. La squadra ha continuato a lottare e a crederci, dimostrando di avere gli attributi. A loro faccio i complimenti. Ho cercato di infondere fiducia ai ragazzi. Sono queste partite che fanno fare il salto di qualità e creare i presupposti per arrivare lontano”.

“I ragazzi si sentono tutti importanti e sono protagonisti. Chi entra riesce a determinare. Siamo una squadra forte, ho un rapporto straordinario con tutti. Sanno che nutro stima nei loro confronti. Ho un organico livellato verso l’alto: c’è un coinvolgimento generale. I ragazzi sono molto intelligenti, anche se non sono contenti quando non partono dall’inizio però poi dimostrano il loro valore entrando in campo”.

“Siamo rimasti sempre lucidi, gli avversari uscivano bene. Vincere qua dà ulteriori meriti al Catania. Vittoria in extremis? Chi è forte vince anche così. Avevamo ancora defezioni importanti, non dimentichiamolo. Vincere in rimonta è importante. Per molto tempo ci sono mancati i tifosi al seguito, non credo sia una coincidenza che oggi con loro abbiamo ribaltato il risultato. Faccio i complimenti anche a loro. Ponsi? Alternativa sugli esterni, sia a destra che a sinistra. A seguito dell’infortunio di Di Gennaro dovremo intervenire così come a centrocampo dopo il forfait di Aloi”.

