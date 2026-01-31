TOSCANO a Telecolor: “Una squadra che punta al vertice non può giocare 80 minuti così”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato la sconfitta della squadra contro il Sorrento. Ecco le sue riflessioni ai microfoni di Telecolor:

“Siamo partiti bene, i primi dieci minuti abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Poi siamo andati in ritardo su tutte le scelte, loro sono stati più bravi di noi. Abbiamo commesso degli errori grossolani e siamo dispiaciuti perché abbiamo fatto una brutta gara. Dobbiamo studiarla, essere positivi e ripartire subito da lunedì. Abbiamo scelto Lunetta a sinistra perché sapevamo che Raimo dall’altra parte avrebbe potuto avere qualche problema in più a spingere. Cargnelutti non aveva i novanta minuti, Pieraccini non è ancora al meglio, Allegretto in quel ruolo sarebbe stato adattato”.

“Ci dobbiamo mettere ad analizzare cosa è successo. Una squadra che punta al vertice non può fare 80 minuti così. Abbiamo costruito poco, non siamo stati lucidi. Abbiamo perso serenità e non abbiamo avuto la consapevolezza di poterla rimettere in piedi. Mi dispiace per i tanti tifosi presenti. Dobbiamo dare qualcosa in più. Il nostro rendimento in trasferta non è all’altezza di un campionato di vertice, dobbiamo invertire il trend. Oggi non c’è stata reazione. Non abbiamo fatto le cose con decisione, se fai le cose a metà e perdi i duelli concedi spazi. Non mi sono divertito affatto: difficile analizzare il cambiamento che c’è stato nel giro di sette giorni dalla vittoria di Cosenza alla disfatta di oggi. La sfida col Trapani? A prescindere dal giorno in cui si gioca noi dobbiamo puntare a vincere”.

