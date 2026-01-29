TOSCANO: “Con il Sorrento ci vorrà il miglior Catania. Il campionato si giocherà sulla costanza. L’intelligenza di questo gruppo è alta”

Mister Toscano predica calma e concentrazione in vista della gara con il Sorrento. Il tecnico ha fatto il consueto punto della situazione in casa rossazzurra nei giorni che precedono il match contro i costieri, mettendo in risalto i segnali di crescita del gruppo e dei singoli elementi dell’organico nel corso del tempo ed evidenziando il rapido inserimento dei nuovi acquisti all’interno dei meccanismi di squadra. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal trainer etneo nel corso della conferenza stampa odierna.

«È una partita insidiosa e difficile come tutte le partite di questo girone. Apro una parentesi. La finale di Coppa Italia di Serie C è tra due squadre del nostro girone (Latina e Potenza, ndr), per far capire il livello che c’è nel nostro girone quest’anno. Il Sorrento? È stata l’unica nel nostro ruolino di marcia in casa che ci ha costretti allo 0-0, è stata la squadra che ha pareggiato a Benevento. Quindi ci vorrà il miglior Catania sabato. Dobbiamo dare continuità ai risultati in trasferta dopo la vittoria di Monopoli perché oggi il nostro percorso dice che in casa ci possiamo rimproverare poche cose, fuori casa potevamo fare qualcosa in più. Indietro non puoi tornare, quello che puoi fare è cambiare da qui alla fine del campionato a partire dalla partita con il Sorrento. Quindi ci vorrà il miglior Catania».

«Raimo e Ponsi si sono allenati bene. Sono pronti a sostituire Casasola ma a prescindere dall’assenza di Tiago, che per noi è un giocatore importante, sono convinto che come è stato fino ad oggi chi è subentrato, chi si è dovuto adattare a ruoli non suoi farà bene e darà il suo contributo al Catania sabato».

«Gli attaccanti stanno tutti bene, vogliono dare tutti il proprio contributo e lo hanno dimostrato. Abbiamo ancora l’allenamento di domani per decidere con quali caratteristiche nel reparto avanzato affrontare il Sorrento a partita iniziata e durante la partita. La cosa più importante è che sono pronti, sono sul pezzo tutti, sanno che sono coinvolti tutti e la dimostrazione vi è stata anche domenica e quindi questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda Di Tacchio dovrà fare degli accertamenti ulteriori questa settimana per capire il suo percorso. Pieraccini ha messo oggi un tutore in carbonio e si è allenato con la squadra. Vedremo domani quanto può limitarlo questo tutore o no però si è allenato con la squadra».

«Quest’anno sono stati fatti diversi rinnovi, oltre a quello di Jimenez che è stato l’ultimo e per un allenatore quando vedi riconosciuto il lavoro con un rinnovo del contratto è una soddisfazione perché vuol dire che è cresciuto il ragazzo, vuol dire che la società nel suo lavoro e nelle sue prestazioni riconosce l’affidabilità nel tempo. Quindi è una grande soddisfazione per me e per il mio staff che lavoriamo ogni giorno per migliorare il singolo. Oggi si parla del miglioramento di Quaini, Jimenez, Lunetta, ma di tutti, anche di Dini perché la nostra filosofia è di migliorare i singoli per quelle che sono le loro qualità, per far esprimere il massimo del loro potenziale. Perché così facendo se riescono a migliorare ognuno di loro cresce il potenziale della squadra e le prestazioni della squadra, e questo è evidente. Quindi per me è un motivo di soddisfazione per il lavoro costante non solo in campo ma anche fuori».

«Lunetta ha approcciato l’annata in modo diverso, anche il suo linguaggio del corpo è diverso. L’anno scorso quando sbagliava un gol o un passaggio il suo linguaggio del corpo era diverso, non partiva dall’inizio, aveva degli atteggiamenti diversi. Oggi ho capito che le sue qualità sono enormi, è molto duttile, metterle a servizio della squadra è la cosa più importante. Lo sta facendo lui come tutti gli altri modo straordinario».

«Il fatto della difficoltà del campionato è nella mia testa costantemente. Tengo ben presente ogni giorno le difficoltà di questo campionato, quindi di ogni partita a prescindere dall’avversario, dalla classifica, dal momento. Io l’ho detto ai ragazzi. Una squadra forte, e noi lo siamo perché l’abbiamo dimostrato, prepara le partite e le affronta tutte alla stessa maniera a prescindere dal risultato precedente, dall’avversario, dalla posizione di classifica. Questa è la forza che abbiamo avuto noi nei momenti importanti del campionato che ci ha fatto rimanere lì in testa ancora. Oggi che il campionato è entrato nel vivo devi essere ancor più dentro questo concetto».

«Questo campionato si giocherà in termini di costanza di risultati e di prestazioni. Noi fuori casa magari qualche punto lo abbiamo lasciato per strada. Indietro non si può tornare, lo ripeto. Glielo detto anche ai ragazzi, quello che puoi cambiare nel tuo andamento fuori casa è da sabato in poi. Già l’hai cambiato a Monopoli, bisogna continuare su quella scia. Abbiamo i nostri tifosi accanto e deve essere ancor di più una spinta per andare alla ricerca di continuità soprattutto nell’andamento fuori casa».

«Con Casasola out cambiano le caratteristiche, tatticamente cambia poco. La strategia che abbiamo messo in atto questa settimana per affrontare il Sorrento a volte ti richiederà di attaccare a destra con chi giocherà, a volte sarai costretto ad attaccare da un’altra parte. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una partita nella partita, perché il Sorrento ha bisogno di punti, noi ne abbiamo bisogno altrettanto perché vogliamo rimanere in testa e lo sto ripetendo da tanto tempo per non dimenticarcelo mai. Quindi quando ci sarà da battagliare si dovrà battagliare, quando si dovrà mettere in campo qualità come è stato domenica bisognerà mettere qualità e noi ne abbiamo tanta. Stare sul pezzo dal primo minuto, aggredire la partita dal primo minuto mentalmente e fisicamente. Questi saranno gli ingredienti della partita di sabato».

«Per quanto riguardo il mercato è chiuso, quindi riflessioni sul mercato non se ne possono fare. Siamo stati lungimiranti, perché poi devi essere bravo a capire cosa può succedere da qui alla fine del campionato. Siamo riusciti ad individuare Di Noia che è un centrocampista di piede sinistro come Di Tacchio, c’è Jimenez all’occorrenza quindi da quel punto di vista siamo coperti al momento. Ci auguriamo che Di Tacchio possa rientrare il prima possibile e completare il nostro parco dei centrocampisti».

«Sotto l’aspetto del gruppo squadra sono orgoglioso ad oggi perché poi sta a noi squadra, staff, società a farlo rimanere e fortificarlo sempre di più questo gruppo squadra perché questa è la caratteristica che oggi è risaltata in questo gruppo di ragazzi. C’è sempre da migliorare. Per me gli esempi sono i miglioramenti individuali. Il Quaini di oggi non è quello di sei mesi fa, la continuità di D’Ausilio non è quella di tre mesi fa, la costanza al gol di Lunetta. Il miglioramento deve essere costante, perché solo migliorando ogni giorno il singolo e di conseguenza la squadra le prestazioni e i risultati possono essere più costanti. Ripeto che questo campionato si giocherà in termini di costanza di risultati e di prestazioni».

«Bruzzaniti? Credo possa giocare anche a destra, non con le stesse caratteristiche di Jimenez. La costanza di Kaleb nel giocare con continuità quest’anno è il fatto che riesce ad abbinare ed essere attaccante, trequartista e mezzala aggiunta quando deve ricucire il reparto di centrocampo, quando c’è un aggressione davanti a ricucire certi buchi. Noi l’abbiamo alternato con D’Ausilio da una parte e Lunetta dall’altra, noi abbiamo sempre nel parco attaccanti uno che possa raccordare con i centrocampisti ed essere all’occorrenza bravo nella fase offensiva e questo Kaleb lo sta ricoprendo in modo straordinario. Bruzzaniti a destra può giocare, come può giocare anche D’Ausilio quando ha giocato. Abbiamo tanta duttilità nel reparto offensivo però la cosa che mi fa più piacere è l’applicazione e la disponibilità di tutti gli attaccanti che sono chiamati in causa».

«L’intelligenza di questo gruppo è alta, quindi la facilità d’inserimento dei nuovi è stata molto facile, poi è normale che le prestazioni e i risultati ti aiutano però c’è una disponibilità e un rispetto dei nuovi per quelli che c’erano e di quelli che ci sono per chi è arrivato che è la cosa più bella che si può sentire ogni giorno in questo gruppo durante gli allenamenti e questa è la cosa più importante. Poi è normale, saranno gli allenamenti, le prestazioni, il lavoro e i risultati a far crescere i nuovi per quello che è il loro livello».

