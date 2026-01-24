TOSCANO: “Cosenza tra le migliori squadre del girone, servirà una grande prestazione. Cicerelli, speriamo di averlo prima possibile”

Vigilia di Catania-Cosenza. L’allenatore Domenico Toscano non si fida affatto dell’avversario, ritenendolo uno dei più attrezzati in questo campionato, e conferma come tutti i calciatori rossazzurri si sentano coinvolti e partecipi nel progetto. Queste le sue parole in sala stampa:

“Innanzitutto staff, squadra e club vogliamo rivolgere un pensiero a tutte quelle persone che hanno subito la forza di queste mareggiate negli ultimi giorni, siciliani e catanesi. Ho anche amici che hanno subito dei gravi danni, vedendo svanire in una giornata tutti i sacrifici fatti. So quanto stanno soffrendo. La società nella figura del presidente Pelligra ha fatto un gesto incredibile, a dimostrazione del legame tra città, società e squadra. Soprattutto nei momenti difficili. Oggi il club è vicino a queste persone, come la città e i tifosi lo sono stati nei nostri momenti di difficoltà“.

“Rispetto alla partita persa 4-1 all’andata sarà una gara completamente diversa, con squadre in campo e percorsi differenti. Io reputo il Cosenza una delle migliori squadre del girone. Si può discutere sulla profondità della rosa ma per qualità dell’undici titolare la colloco nelle prime 3-4 posizioni. Le difficoltà ci sono tutte, noi dobbiamo interpretare l’incontro nel modo giusto con l’obiettivo di rimanere in testa a prescindere dagli altri risultati. Il Cosenza è squadra forte, difficile da affrontare e che in tutti i reparti possiede nella maggior parte dei casi calciatori che hanno fatto la B nella passata stagione. Non dobbiamo guardare all’ultima partita persa col Crotone perchè domenica sarà diverso. I ragazzi l’hanno preparata bene“.

“Cicerelli è un calciatore che speriamo di avere prima possibile con noi perchè è un elemento importante e lo ha dimostrato. Nel momento in cui completeremo l’organico faremo le opportune valutazioni sulla lista da consegnare alla Lega, ma il nostro mercato è chiuso perchè abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati“.

“Monopoli-Catania? Io ho sempre detto che nell’arco di un percorso importante capitano gare del genere, in questo caso ti danno ancora più entusiasmo e consapevolezza. Ho visto i ragazzi abbracciarsi, festeggiare per avere ribaltato il risultato in extremis. Questa è benzina che ti consente di andare avanti. Chi è subentrato dimostra di fare bene, questa rappresenta una nostra caratteristica che dobbiamo portarci dietro. Devi essere consapevole che le partite le puoi sbloccare all’inizio o alla fine, avendo le carte in regola per giocarcele al massimo, credendoci sempre. E’ quello che fai e vuoi ottenere che fa la differenza. Tutti sono coinvolti, si sentono partecipi e vogliono raggiungere lo stesso obiettivo“.

“Avendolo visto allenarsi in questi giorni, dico che Ponsi è un giocatore che può dare una grossa mano al Catania. E’ duttile, ha dinamicità, è un ragazzo applicato che può giocare sia a destra che a sinistra. Darà il suo contributo alla causa rossazzurra come gli altri neo acquisti e – ultimo in ordine di tempo – Di Noia, il centrocampista che cercavamo. Ora preferisco mettere un punto sul mercato e guardare al finale di stagione che ci aspetta, combattuto e duro fino alla fine. Anche perchè, come ho già detto, il campionato è entrato nel vivo e noi dobbiamo continuare a rispondere presente”.

“Le situazioni legate al passato, vedi la designazione arbitrale e la pesante sconfitta dell’andata contro il Cosenza, non ci interessano. Dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla partita di domenica e dovremo offrire una grande prestazione. Dai tifosi – vero acquisto di gennaio avendoli ritrovati in trasferta – mi aspetto di spingerci come stanno facendo in casa e adesso anche fuori. Servirà anche il loro apporto”.

“Dini indisponibile? Decideremo oggi se sarà a disposizione. Vogliamo prenderci pochi rischi. Il ragazzo ha manifestato la volontà di giocare, ci riuniremo con lo staff medico e lo stesso Dini per le valutazioni del caso. In questo momento l’unico dubbio è legato a Dini. Siamo, comunque, sereni perchè Bethers si è allenato sempre in modo straordinario stando sul pezzo“.

“Bruzzaniti veniva da 20 minuti strepitosi con la Cavese, bisognava dargli qualche minuto in più ed è sceso in campo dall’inizio a Monopoli, nel contesto di una partita che richiedeva qualcosa di diverso. Abbiamo provato a cambiare l’andamento della gara in corso d’opera. Visto il poco feeling con la squadra in termini di conoscenza, gli è servita una settimana in più“.

“Raimo è un giocatore che per tante situazioni sta trovando poco spazio. Ultimamente, in occasione di partite che dovevamo riprendere o sbloccare, abbiamo fatto altro scelte ma anche lui è un ragazzo che si allena in modo straordinario. So che se viene chiamato in causa risponderà presente“.

