TOSCANO: “Fatto uno step in avanti. Di Gennaro, tante valutazioni. Non è vero che siamo diversi in casa e fuori. Dobbiamo capire i momenti della partita”

Conferenza stampa di Domenico Toscano prima di partire alla volta della Puglia. Queste le parole dell’allenatore del Catania in sala stampa, sottolineando che a Monopoli sarà un incontro non privo di insidie e conterà soprattutto uno sviluppo efficace della strategia di gara per vincere:

“Con i ragazzi ci eravamo posti l’obiettivo che, nell’arco di un campionato, se vuoi rimanere al vertice devi vincere certe partite che magari non riesci a sbloccare subito, con pazienza, consapevolezza e determinazione fino alla fine. Domenica scorsa abbiamo fatto uno step in avanti da questo punto di vista. Ogni partita ha le sue difficoltà. Adesso affrontiamo un Monopoli che sta bene in classifica, squadra che soprattutto nel proprio campo è molto ostica da affrontare. Il Monopoli negli ultimi anni ha sempre fatto campionati d’alta classifica. E’ una squadra con una precisa identità, un preciso spirito. Al ‘Veneziani’ hanno fatto le loro fortune, noi siamo stati bravi all’andata a limitare le loro qualità ed esaltare le nostre, dovrà essere così anche domenica. Dico sempre che la cosa più importante è quello che faremo noi e come lo faremo“.

“Per essere una squadra importante dobbiamo mettere in campo tante caratteristiche, allora diventi una squadra forte. Alla base di tutto c’è il lavoro quotidiano di un gruppo sano e solido. Contro la Cavese è stata una prova di maturità, vincendo nei minuti finali dopo avere sfruttato appieno tutte le nostre armi a disposizione. E’ un segnale importante che deve accompagnarci da qui alla fine della stagione, perchè il campionato sta entrando nel vivo e devi essere preparato a tutto, sfruttando al massimo il tuo potenziale”.

“Facciamo un grosso in bocca al lupo a Matteo Di Gennaro di una pronta guarigione. Non sarà breve il percorso di recupero, ci dispiace tanto per quello che dà alla squadra in campo e fuori. Cosa mi aspetto dal mercato? Innanzitutto è arrivato qualcosa, il pubblico fuori casa, un grande acquisto che aspettavo da tempo. Avevamo già in mente di integrare un difensore numericamente a prescindere dall’infortunio di Matteo, stiamo facendo tante valutazioni. Adesso sono concentrato sul ritorno dei nostri tifosi in trasferta e sulla partita di Monopoli”.

“Rolfini e Caturano? Siamo rimasti sempre soddisfatti delle loro prestazioni, ritenendole all’altezza a prescindere dal discorso relativo ai gol. Cicerelli? Lo aspettiamo tutti. Ha riportato un serio infortunio, sarà importante quando inizierà a vedere il campo sollecitando la caviglia che purtroppo lo ha messo fuori dai giochi. E’ un percorso lungo, oggi risulta difficile calcolare i tempi di recupero ma sappiamo che è sempre presente e vicino a noi. Quaini? E’ un ragazzo straordinario che si fa voler bene da tutti. Il rinnovo è la certificazione del lavoro e della crescita avuta in questi due anni. Ho avuto la fortuna di essere presente in questo suo percorso di crescita, gli ho fatto i complimenti perchè se li è meritati”.

“Devi capire i momenti della partita, noi a volte siamo bravi quando andiamo alti sui riferimenti, altrettanto quando escono le squadre avversarie dalla prima pressione a difendere tutti insieme. Sono letture fondamentali durante una partita, noi abbiamo adottato una strategia di gara ben precisa. Saperla sviluppare cambia il modo di fare la partita. Dobbiamo essere bravi a leggere tutte le fasi e sfruttare le nostre qualità. In diverse situazioni abbiamo anche adottato il 4-2-3-1 durante le gare, a volte abbiamo fatto bene, altre meno. Non è una questione di modulo”.

“Dà fastidio il fatto che si possa pensare che siamo una squadra diversa in casa e fuori. Non è così, ve lo garantisco. E’ una percezione dettata dai risultati. A volte ti va bene se riesci a sbloccare e indirizzare la gara dove vuoi tu, in altre devi essere più bravo magari a trovare la soluzione giusta per portare a casa la partita. E’ difficile per tutti giocare in trasferta”.

