TOSCANO: giovedì l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Il Catania Football Club rende noto che giovedì 29 gennaio alle 12:45 presso la sala stampa dello stadio “Angelo Massimino” il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano risponderà alle domande dei giornalisti in vista della gara con il Sorrento valida per la 24ª giornata del Girone C di Serie C Sky Wifi 2025-26 e in programma sabato 31 gennaio 2026 allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza con inizio alle 14:30. Sarà possibile seguire la conferenza stampa pre-gara dell’allenatore rossazzurro in modalità live streaming collegandosi agli account ufficiali Facebook e YouTube del club etneo.

