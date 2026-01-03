TOSCANO: “Il Foggia metterà intensità, dobbiamo essere determinati e cattivi. Non rischiamo Allegretto, Bruzzaniti da valutare”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano rilascia alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del club, in vista della trasferta di Foggia. Il tecnico rossazzurro si aspetta una gara non facile, da giocare con determinazione e la giusta cattiveria agonistica. Ecco quanto evidenziato:

“Sarà una partita come tutte le altre affrontate dall’inizio del campionato ad oggi. Il nostro obiettivo è iniziare l’anno come abbiamo finito il 2025. Lo vogliamo fortemente perchè sappiamo che partire forti dopo questa settimana di sosta è la cosa più importante. I ragazzi si sono presentati al rientro dalle vacenze con la testa giusta e la mentalità giusta. Dobbiamo avere in campo un approccio ottimale, adottando l’atteggiamento avuto finora, essere determinati e cattivi dal punto di vista dell’intensità, perchè il Foggia è una squadra che metterà intensità alla gara. Dovremo essere bravi a sfruttare le nostre qualità soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo e gli esterni. Dobbiamo stare molto attenti, la partita è da prendere con le pinze”.

“Loro hanno cambiato allenatore, nelle ultime gare hanno dimostrato di avere trovato un’identità ben precisa. Il Foggia è una squadra molto dinamica, hanno fatto dei risultati soprattuto nei minuti di recupero, a dimostrazione di un gruppo che non molla mai. Ci sono tutte le difficoltà che presenta questo campionato e questo girone. Dobbiamo farci trovare pronti. Le condizioni generali del gruppo sono buone, ritroviamo Di Gennaro dopo essere stato fermato dal Giudice Sportivo, perdiamo Lunetta per squalifica, Allegretto ha avuto un piccolo affaticamento muscolare, niente di grave ma non vogliamo rischiare il ragazzo. Bruzzaniti non ha fatto svolto alcun allenamento con la squadra. Bisogna valutarlo dal punto di vista fisico. Per il resto la squadra sta bene”.

VIDEO: le parole di Toscano

