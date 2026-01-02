TOSCANO: niente conferenza stampa, le parole del tecnico in una clip alla vigilia di Foggia-Catania

“Domani sarà nosta cura fornirvi una clip con dichiarazioni pre-gara del mister”. Attraverso una comunicazione inoltrata dall’ufficio stampa del Catania, giunge notizia che sabato non ci sarà la consueta conferenza pre partita dell’allenatore Domenico Toscano. Il tecnico calabrese rilascerà, comunque, alcune dichiarazioni in vista della trasferta di Foggia attraverso una clip che verrà diffusa anche nei canali ufficiali della società rossazzurra per esigenze di natura logistica ed organizzativa.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***