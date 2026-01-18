domenica, 18 Gennaio 2026
HomeCatania NewsVERSO MONOPOLI-CATANIA: precedenti di Toscano coi biancoverdi, ottava sfida per il tecnico...
Catania NewsLega ProPrecedentiPrimo PianoProssimo AvversarioStatistiche

VERSO MONOPOLI-CATANIA: precedenti di Toscano coi biancoverdi, ottava sfida per il tecnico calabrese

Redazione
By Redazione
0
373
foto Catania FC

Quattro vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Questo il bilancio di Domenico Toscano da allenatore contro il Monopoli, in vista del confronto di stasera, quando per l’ottava volta in competizioni ufficiali l’allenatore calabrese sfiderà il Gabbiano. Toscano cerca un nuovo risultato importante al cospetto del Gabbiano dopo il convincente successo maturato nella gara d’andata, l’1-0 (Lunetta) e l’1-2 della passata stagione (rete decisiva di Ierardi).

Prima di queste occasioni, l’ultima vittoria di una squadra di Toscano con la formazione biancoverde risaliva al 20 ottobre 2019: allora il tecnico sedeva sulla panchina della Reggina, che vinse 2-1. Nel match di ritorno in campionato, invece, passò il Monopoli a Reggio Calabria per 2-0. Andando più indietro nel tempo, nell’annata 2008/09, sempre in terza serie Toscano era al timone del Cosenza, pareggiando sia la partita di andata che quella di ritorno rispettivamente 1-1 in Calabria e 0-0 in Puglia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI MONOPOLI: l’elenco dei giocatori a disposizione di Colombo, dubbio Angileri
Articolo successivo
CHILAFI: prosegue il percorso di recupero in palestra
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency