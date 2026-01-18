VERSO MONOPOLI-CATANIA: precedenti di Toscano coi biancoverdi, ottava sfida per il tecnico calabrese

Quattro vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Questo il bilancio di Domenico Toscano da allenatore contro il Monopoli, in vista del confronto di stasera, quando per l’ottava volta in competizioni ufficiali l’allenatore calabrese sfiderà il Gabbiano. Toscano cerca un nuovo risultato importante al cospetto del Gabbiano dopo il convincente successo maturato nella gara d’andata, l’1-0 (Lunetta) e l’1-2 della passata stagione (rete decisiva di Ierardi).

Prima di queste occasioni, l’ultima vittoria di una squadra di Toscano con la formazione biancoverde risaliva al 20 ottobre 2019: allora il tecnico sedeva sulla panchina della Reggina, che vinse 2-1. Nel match di ritorno in campionato, invece, passò il Monopoli a Reggio Calabria per 2-0. Andando più indietro nel tempo, nell’annata 2008/09, sempre in terza serie Toscano era al timone del Cosenza, pareggiando sia la partita di andata che quella di ritorno rispettivamente 1-1 in Calabria e 0-0 in Puglia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***