TOSCANO: sabato l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Domani, sabato 24 Gennaio alle ore 12.45 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in vista della partita contro il Cosenza, in calendario domenica con fischio d’inizio alle 14.30 e valevole per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Lo rende noto la società etnea, sottolineando che la conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale.

