domenica, 4 Gennaio 2026
TOSCANO: superate le 60 partite sulla panchina del Catania

foto Catania FC

Quest’oggi, domenica 4 gennaio, per l’allenatore del Catania Domenico Toscano sarà la gara numero 62 sulla panchina rossazzurra. Il tecnico calabrese è al timone degli etnei per la seconda stagione consecutiva e, lo scorso mese di settembre, formalizzò l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027. “Ho grande fiducia in lui e nel suo staff e credo che andare avanti insieme sia la scelta giusta”, disse il presidente Rosario Pelligra nell’annunciare l’intesa con l’ex Cesena in un momento non semplice per la squadra, che veniva dal pesante ko di Cosenza e dal deludente pari casalingo col Sorrento. Da lì in poi il Catania ha ottenuto una serie importante di risultati fino a concludere in vetta il girone d’andata. Ad oggi sono 30 le vittorie conseguite da Toscano da quando guida il Catania in competizioni ufficiali, includendo anche playoff e Coppa Italia, 17 i pareggi e 14 le sconfitte con 95 gol fatti e 61 subiti.

