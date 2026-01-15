giovedì, 15 Gennaio 2026
TOSCANO: venerdì l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Domani, venerdì 16 Gennaio alle ore 12.45 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in vista della partita contro il Monopoli, in calendario domenica con fischio d’inizio alle 20.30 e valevole per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Lo rende noto la società etnea, sottolineando che la conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale.

