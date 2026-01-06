TURI DISTEFANO: una scuola di vita per tanti ragazzi. Il Catania sopra ogni cosa. Quella parola come una promessa gentile

Ci sono addii che non trovano il passo giusto delle parole. La scomparsa di Turi Distefano lascia proprio questo silenzio pesante, un vuoto incolmabile che si allarga nel cuore di chi lo ha conosciuto, stimato, amato. Voglio provare a raccontarvi chi è stato il mister per me, e per tanti altri oltre me. Anche se in questo momento, con la mente affollata dai ricordi, non è facile.

Sarebbe riduttivo raccontare di Mister Distefano soltanto come allenatore di calcio. Lui è stato una scuola di vita per tanti ragazzi. Umiltà, sacrificio e saggezza non erano concetti astratti per lui, ma gesti quotidiani, esempi concreti, indicazioni sussurrate senza mai alzare la voce. Valori che ha saputo trasmettere a generazioni di calciatori, colleghi, giovani giornalisti e semplici appassionati, con quella naturalezza che appartiene solo ai veri maestri.

Personalmente, ho avuto la fortuna di camminare al suo fianco. L’ho ascoltato, osservato e da lui ho imparato molto. Ha segnato in positivo la mia vita e la mia carriera sin dagli inizi, indicandomi la strada dell’equilibrio, del rispetto, del pensiero ponderato anche quando il calcio, e la vita, chiedono risposte immediate. In me lascia una consapevolezza profonda, e oggi dolorosa: i suoi insegnamenti mi accompagneranno sempre. Non lo dimenticherò mai.

Con lui tante rubriche per tante testate giornalistiche, dal 2014 fino alla scorsa stagione, e un’intervista proprio per TuttoCalcioCatania.com qualche tempo fa. La sua passione per il calcio era autentica e viscerale. Amava il pallone per ciò che è davvero: confronto, fatica, identità. E sopra ogni cosa amava il Catania. Ne parlava con gli occhi accesi, con l’anima di un tifoso vero, di quelli che soffrono e sperano senza condizioni.

Ogni sua analisi, ogni riflessione affidata nel tempo a TuttoCalcioCatania.com, portava il segno della competenza e dell’amore disinteressato. A nome mio e di tutta la redazione con in testa il nostro editore e direttore Livio Giannotta, il grazie è sincero e profondo per averci donato i suoi pensieri, la sua voce, la sua presenza. E per quanto mi riguarda anche per avermi aperto le porte della sua casa, dimostrandomi affetto sincero. Un abbraccio a tutte le persone che lo hanno amato, alla sua famiglia in particolare.

“Indubbiamente”, mi diceva sempre quando gli chiedevo se prima o poi il Catania sarebbe tornato in alto. Oggi quella parola risuona come una promessa gentile. Spero davvero, spogliandomi per una volta dei miei “abiti” professionali, che quest’anno la città possa festeggiare: sarebbe una vittoria anche nel segno del suo nome, un sorriso rivolto al cielo per chi non ha mai smesso di credere.

Grande mister Turi Distefano. I tuoi valori continueranno a camminare con noi, sulle gradinate, nei campi polverosi, nelle redazioni e nelle coscienze. Ti voglio bene, mister.

Gianluca Virgillito

