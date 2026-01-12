TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Cavese, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Catania-Cavese, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Angelo Massimino” è l’attaccante Giovanni Bruzzaniti, sulla base di quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sull’ex calciatore del Pineto, che proprio all’esordio – subentrando nel corso della ripresa a Di Tacchio – si è messo subito in mostra per dinamicità, qualità e precisione servendo due assist al bacio per i compagni che hanno permesso al Catania di piegare la resistenza della squadra allenata da Fabio Prosperi.

Secondo gradino del podio, invece, per Matteo Di Gennaro: autentico muro rossazzurro, il roccioso centrale difensivo ha concesso poco o nulla agli avversari. Riscattato l’errore in zona gol di Foggia, trovando il varco giusto in area per svettare e insaccare di testa. Gol importantissimo che ha spianato la strada verso il raddoppio firmato da Salvatore Caturano. Quest’ultimo è il terzo più votato dagli utenti, trovando una rete straordinaria per stile e capacità di finalizzazione.

