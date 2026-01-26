TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Cosenza, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Catania-Cosenza, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Angelo Massimino” è il trequartista Kaleb Jiménez, sulla base di quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade calciatore italo-spagnolo, fresco di prolungamento contrattualmente fino al 30 giugno 2028. Ha trovato la via del gol. Rete importante, la quarta personale in questo campionato, che ha permesso al Catania di sbloccare il risultato mettendo la gara in discesa. Prestazione, in generale, di qualità mettendo il proprio talento al servizio dei compagni. Secondo gradino del podio, invece, per Tiago Casasola: l’ex Ternana attraversa un grande momento di forma, rivelandosi devastante sulla fascia destra del campo. Sarebbe anche potuto andare a segno, ma ha preferito servire a Caturano nel finale il pallone del possibile 3-0, poi divorato dallo stesso attaccante. Terzo calciatore rossazzurro più votato, il centrocampista Alessandro Quaini, che aveva clienti non facili in mediana, lui ha risposto con il recupero di numerosi palloni facendo ripartire l’azione con efficacia.

