TUTTOCALCIOCATANIA: Foggia-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Foggia-Catania, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Pino Zaccheria” è l’attaccante Alex Rolfini, sulla base di quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sull’ex calciatore del Vicenza, ancora alla ricerca del primo gol tra le fila del Catania andandoci nuovamente molto vicino (provvidenziale il salvataggio sulla linea di porta a Foggia, ndr) nello sviluppo dell’azione che ha portato all’autorete rossonera. Con il suo ingresso in campo ha dato maggiore vivacità in avanti. Secondo gradino del podio, invece, per Simone Pieraccini: qualche sbavatura ma si è rivelato prodigioso in occasione del salvataggio sul tiro a botta sicura di D’Amico (unica vera occasione nitida dei padroni di casa oltre al gol di Bevilacqua). Kaleb Jimenez rappresenta la terza scelta dei votanti. Il trequartista italo-spagnolo, a detta di mister Toscano (non a torto) deve riempire di più l’area di rigore e mostrare una maggiore cattiveria sotto porta. E’ stato, comunque, tra i più attivi tra le fila del Catania andando anche ad un passo dalla rete nel primo tempo.

