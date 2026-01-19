TUTTOCALCIOCATANIA: Monopoli-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Monopoli-Catania, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Vito Simone Veneziani” è l’attaccante Salvatore Caturano, sulla base di quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sull’ex calciatore del Potenza, che ha trovato per la seconda gara di fila la via del gol: rete pesante, perchè ha permesso al Catania di fare bottino pieno ribaltando il risultato a pochi istanti dal triplice fischio. Subentrato al 15′ del secondo tempo a Francesco Forte, Caturano si è fatto trovare pronto nel momento decisivo, regalando tre punti insperati ai rossazzurri. Secondo gradino del podio, invece, per Michele D’Ausilio: anche lui subentrato nella ripresa, ha servito proprio a Caturano l’assist vincente. Terzo calciatore rosszzurro più votato, il difensore Simone Pieraccini che ha ingaggiato un bel duello con Tirelli.

