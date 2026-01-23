venerdì, 23 Gennaio 2026
UFFICIALE: Cargnelutti è un giocatore del Catania

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società F.C. Crotone il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Cargnelutti, che si lega contrattualmente al nostro club fino al 30 giugno 2028. Giunto in Calabria nel 2024, il difensore ha disputato in rossoblù 60 gare, impreziosite da 6 reti e 4 assist.

Nato a Latina l’8 febbraio 1999, Cargnelutti è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma: con l’under 19 giallorossa, per il neo-rossazzurro, ben 78 presenze distribuite tra Primavera 1, Coppa Primavera, Supercoppa Primavera e Youth League; al suo attivo, inoltre, il debutto con l’Italia Under 20 nel 2018. In Serie C, il centrale ha indossato anche le maglie del Modena, dell’Alma Juventus Fano, del Potenza, della Gelbison, del Monopoli e del Giugliano.

