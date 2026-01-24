UFFICIALE: Catania, Di Noia rossazzurro fino al 2027

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società F.C. Trapani 1905 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Noia, che si lega contrattualmente al nostro club fino al 30 giugno 2027. Nato a Bari il 3 luglio 1994 e cresciuto nel settore giovanile della squadra della città d’origine, Di Noia ha vinto due volte il campionato di Serie C: nel 2025 con la Virtus Entella, vincendo anche la Supercoppa di Serie C, e nel 2021 con il Perugia.

In Serie B, il neo-rossazzurro ha disputato complessivamente 119 gare (con 10 gol e 6 assist) indossando le maglie del Bari, della Ternana, del Cesena, del Carpi e del Chievo. In avvio di carriera, il centrocampista ha sommato 3 presenze con l’Italia Under 20; con il Chieti, con il Pontedera (centrando una promozione dalla Seconda alla Prima Divisione nel 2013) e con il Matera le prime esperienze in ambito professionistico. In terza serie, Di Noia si è espresso anche con la Fidelis Andria, con il Gubbio e con il Foggia.

