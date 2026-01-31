UFFICIALE: Catania-Trapani si giocherà il 7 febbraio alle 17:30

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto che il Prefetto della Provincia di Catania, con Ordinanza Protocollo Interno n. 0012312 emessa in data 28 gennaio 2026 ai sensi dell’Art. 2 del T.U.L.P.S. e notificata in data odierna, ha disposto che “la partita di calcio Catania-Trapani valevole per il campionato di calcio 2025/2026 di serie C, girone C, programmata per il 6 febbraio 2026 alle ore 20.30

presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania, è rinviata ad una data successiva che sarà individuata dalle autorità competenti”, dispone che la disputa della gara Catania-Trapani, valida per la 6ª giornata di ritorno del girone C del Campionato Serie C Sky Wifi 2025-2026, venga posticipata a sabato 7 febbraio 2026 con inizio alle ore 17.30 presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***