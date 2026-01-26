UFFICIALE | Jimenez prolunga fino al 2028: “Devo tantissimo al Catania ed a Catania”

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2028 del rapporto contrattuale con Kaleb Joel Jiménez Castillo.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “Il talento, l’età e l’evidente maturazione caratteriale e calcistica di Kaleb si sposano perfettamente con l’idea più importante del Catania: partendo da una base di qualità, bisogna lavorare sempre, con entusiasmo, per crescere ogni giorno e continuare a coltivare grandi ambizioni”.



Jiménez commenta: “Al Catania e a Catania devo veramente tantissimo, qui ho trovato le condizioni ideali per esprimermi e per questo ringrazio tutti, partendo dal Presidente, dal Vice Presidente e dai dirigenti. Sento grande fiducia nei miei confronti e ricevo consigli e aiuti preziosi, posso contare sul sostegno emotivo dei tifosi, ho l’opportunità di vivere la quotidianità di un gruppo straordinario che consente a tutti di sentirsi protagonisti: Catania è veramente casa”.

